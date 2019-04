Don't forget, you can find websites for them too.

Find a library nearby.

The statewide catalog is at https://dlc.lib.de.us/client/en_US/default. If you have a library card number you can order books, DVDs, etc., for pickup at the nearest library.

New Castle County

Appoquinimink Public Library

Phone: 302-378-5588

651 North Broad St., Middletown 19709

Mon 10 a.m.-8 p.m.; Tue & Wed 1 p.m.-8 p.m.;

Thurs, Fri & Sat 10 a.m.-5 p.m.

Bear Public Library

Phone: 302-838-3300

101 Governor’s Place, Bear 19701

Mon-Wed 10 a.m.-9 p.m.; Thurs 10 a.m.-5 p.m.; Fri closed;

Sat 10 a.m.-5 p.m.; Sun 1 p.m.-5 p.m.

Brandywine Hundred Public Library

Phone: 302-477-3150

1300 Foulk Rd., Wilmington 19803

Mon-Wed 10 a.m.-9 p.m.; Thurs Closed; Fri 10 a.m.-9 p.m.;

Sat 10 a.m.-5 p.m.; Sun 1 p.m.-5 p.m.

Claymont Public Library

Phone: 302-798-4164

400 Lenape Way, Claymont DE 19703

Mon 10 a.m.-8 p.m.; Tue & Thurs 1 p.m.-8 p.m.;

Wed, Fri & Sat 10-5 p.m.; Sun Closed

Corbit-Calloway Memorial Library

Phone: 302-378-8838

2nd and High Sts., Odessa 19730

Mon & Thurs 1 p.m.-8 p.m.; Tue & Fri 10 a.m.-4 p.m.; Wed 10 a.m.-8 p.m.; Sat 9 a.m.-1 p.m.

Delaware City Public Library

Phone: 302-834-4148

250 5th and Bayard St., Delaware City 19706

Mon-Thurs Noon-8 p.m.; Sat 11 a.m.-4 p.m.; Sun Noon-3 p.m.

Elsmere Public Library

Phone: 302-892-2210

30 Spruce Ave., Elsmere 19805

Mon 10 a.m.-8 p.m.; Tue & Thurs 12-8 p.m.; Fri & Sat 10 a.m.-5 p.m.

Hockessin Public Library

Phone: 302-239-5160

1023 Valley Rd., Hockessin 19707

Mon-Wed. 10 a.m.-9 p.m.; Fri & Sat 10 a.m.-5 p.m.; Sun 1 p.m.-5 p.m.

Kirkwood Library

Phone: 302-995-7663

6000 Kirkwood Highway, Wilmington 19808

Mon-Wed 10 a.m.-9 p.m.; Thurs 10 a.m.-5 p.m.; Sat 10 a.m.-5 p.m.;

Sun 1 p.m.-5 p.m.

New Castle Public Library

Phone: 302-328-1995

424 Delaware St., New Castle 19720

Mon & Tue 10 a.m.-9 p.m.; Wed & Thurs 2 p.m.-9 p.m.;

Fri & Sat 10 a.m.-5 p.m.

Newark Free Library

Phone: 302-731-7550

750 Library Ave., Newark 19711

Mon- Wed & Fri 10 a.m.-9 p.m.; Sat 10 a.m.-5 p.m.; Sun 1 p.m.-5 p.m.

Route 9 Library & Innovation Center

Phone: 302-657-8020

3022 New Castle Avenue, New Castle 19720

Mon-Wed 10 a.m.-9 p.m.; Thurs Closed; Fri & Sat 10 a.m.-5 p.m.;

Sun 1 p.m.-5 p.m.

Wilmington Public Library

Phone: 302-571-7400

10 E 10th Street, Wilmington 19801

Mon-Wed 9:30 a.m.- 8 p.m.; Thurs 9:30 a.m.-5 p.m.; Fri-Sat 9 a.m.- 5 p.m.

Wilmington Public Library- North Branch

Phone: 302-761-4290

3400 N. Market St., Wilmington 19802

Mon-Wed 11:30 a.m.-8 p.m.; Thurs 11:30 a.m.-5 p.m.; Fri & Sat 11:30 a.m.- 4 p.m.

Woodlawn Public Library

Phone: 302-571-7425

2020 W. 9th St., Wilmington 19805

Mon-Wed 10 a.m.-9 p.m.; Thurs 10 a.m.-5 p.m.; Sat 10 a.m.-5 p.m.; Sun 1 p.m.-5 p.m.

Kent

Dover Public Library

Phone: 302-736-7030

35 Loockerman Plaza, Dover 19901

Mon-Fri 9 a.m.-8 p.m.; Sat 10 a.m.-5 p.m.; Sun 1 p.m.-5 p.m.

Harrington Public Library

Phone: 302-398-4647

110 E. Center St., Harrington 19952

Hours: Mon, Wed & Fri 10 a.m.-6 p.m.;

Tue & Thurs 11:30 a.m.-8 p.m.; Sat 10 a.m.-2 p.m.

Kent County Bookmobile

Phone: 302-744-1919

497 South Red Haven Lane, Dover 19901

Kent County Public Library

Phone: 302-744-1919

497 South Red Haven Lane, Dover 19901

Mon-Fri 9 a.m.-8 p.m.; Sat & Sun 1 p.m.-5 p.m.

Milford Public Library

Phone: 302-422-8996

11 S.E. Front St., Milford 19963

Mon-Fri 9 a.m.-8 p.m.; Sat 9 a.m.-2 p.m.

Smyrna Public Library

Phone: 302-653-4579

107 Main St., Smyrna 19977

Mon, Wed & Fri 8:30-6 p.m.; Tues & Thurs 10 a.m.-8 p.m.;

Sat 9 a.m.-2 p.m.; Closed Sunday.

Sussex

Bridgeville Public Library

Phone: 302-337-7401

600 South Cannon St., Bridgeville 19933

Mon & Fri 10 a.m.-5 p.m.; Tues-Thurs 10 a.m.-7 p.m.;

Sat 10 a.m.- 2 p.m.; Sun Closed

Delmar Public Library

Phone: 302-846-9894

101 N. Bi-State Blvd.

Delmar 19940

Mon-Thurs 10 a.m.-7 p.m.; Fri 10 a.m.-5 p.m.;

Sat 10 a.m.- 2 p.m.;

Frankford Public Library

Phone: 302-732-9351

8 Main St., Frankford 19945

Mon-Thurs 10 a.m.-8 p.m.; Fri 12 p.m.-5 p.m.;

Sat 10 a.m.-2 p.m.; Sun Closed

Georgetown Public Library

Phone: 302-856-7958

123 W. Pine Street, Georgetown 19947

Mon- Thurs 10 a.m.-8 p.m.; Fri 10 a.m.-5 p.m.; Sat. 10 a.m.-2 p.m.

Greenwood Public Library

Phone: 302-349-5309

100 Mill St., Greenwood, Delaware 19950

Mon, Tue, Thurs & Fri 10 a.m.-8 p.m.; Wed 10 a.m.-5 p.m.;

Sat 10 a.m.-2 p.m.

Laurel Public Library

Phone: 302-875-3184

101 E. 4th St., Laurel 19956

Mon-Thurs. 10 a.m.-8 p.m.; Fri 10 a.m.-5 p.m.; Sat 10 a.m.-2 p.m.

Lewes Public Library

Phone: 302-645-2733

111 Adams Ave., Lewes 19958

Mon-Thurs 10 a.m.- 8 p.m.; Fri 10 a.m.-5 p.m.; Sat 10 a.m.-2 p.m.

Millsboro Public Library

Phone: 302-934-8743

217 W. State St., Millsboro 19966

Mon, Wed & Fri 9 a.m.-5 p.m.; Tue & Thurs 11 a.m.-8 p.m.;

Sat 9 a.m.-1 p.m.

Milton Public Library

Phone: 302-684-8856

121 Union St., Milton 19968

Mon- Fri 10 a.m.-8 p.m.; Sat 10 a.m.-4 p.m.

Rehoboth Beach Public Library

Phone: 302-227-8044

227 Rehoboth Ave, Rehoboth Beach 19971

Mon-Wed 10 a.m.-8 p.m.; Thurs-Fri 10 a.m.-5 p.m.; Sat 10 a.m.-3 p.m.

Seaford District Library

Phone: 302-629-2524

600 N. Market St. Ext., Seaford 19973

Mon, Tues, & Thurs 10 a.m.-6 p.m.; Wed 10 a.m.-7 p.m.;

Fri 10 a.m.-5 p.m.; Sat 10 a.m.-1 p.m.

Selbyville Public Library

Phone: 302-436-8195

11 Main & McCabe St., P.O. Box 739, Selbyville 19975

Mon & Thurs 10 a.m.-8 p.m.; Tue, Wed & Fri 10 a.m.- 6 p.m.;

Sat 10 a.m.-2 p.m.

South Coastal Public Library

Phone: 302-539-5231

43 Kent Avenue, Bethany Beach 19930

Mon-Thurs 10 a.m.-8 p.m.; Fri 1 p.m.-5 p.m.; Sat 9 a.m.-3 p.m.