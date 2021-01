Local students named to University of Delaware dean’s list

Delaware News Desk

Local students named to the fall 2020 dean’s list at the University of Delaware in Newark were, of Clayton, Jane Allen, Jessica Bergold, Maxon Blow, Jonathan Dean, Ryan Dean, Kade Evans, Claire Fletcher, Ryan Gibson, Pamela Gonce, Jillian Hughes, Sarah Marine, Payton Mccready, Halie Moyer, Derica Nyameke, Samantha Sawyer, Camaryn Timblin, Arianna Vass, Julia Walker, Gabriel West and Emily Youngcourt; and, of Smyrna, Nicole Bartkiewicz, Maxwell Berman, Idalia Briceno, Michael Bruno, Trevor Burleigh, Sarah Charles, George Class-Peters, Jamie Coker, Mia Davis, Joshua Featherman, Bray Fedele, Isaac Gaston, Harley Green, Briana Henry, Morgan Holman, Bryan Horton, Caleigh Johnson, Cameron Johnson, Madison Keister, Brian Klingler, Joseph Laliberte, Geraldine Lara-Silva, James Latavitz, Lauren Lee, Autumn Legar, Celeste Lemus, Julia Luttrell, Erica Malloy, Emmanuel Mbah, Logan McKinney, Camryn Markel, Brooke Meixell, Elana Montejo, Mya Montejo, Ntseesang Ndingwan, Uchenna Njubigbo, Neel Patel, Romy Patel, Paolo Pesce, Nikki Pratt, Ryan Purnell, Ashley Raborg, Amaad Rafi, Kelsey Rigney, Autumn Schrader, Torie Seagraves, Nicole Shane, Madison Shaw, Andrew Sinclair, Shaina Smith, Steven Smith, Lauren Stulir, Edric Suarez, Abrar Tabassum, Yaren Usul, Abigail Walters, Jaydin Wright, Tyler Yeomans, Wyatt Zlock and Zachery Zlock.